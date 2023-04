Napoli-Salernitana | oggi la decisone sul rinvio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Sarà il Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a decidere sulla richiesta di spostareda sabato 29 alle 15 a domenica 30 alle 12.30. In una riunione cui hanno partecipato il prefetto di, Claudio Palomba, il sindaco Gaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano ed il presidente del club Aurelio De Laurentiis, è emersa la richiesta di spostare il match a domenica 30 alle 12.30, in contemporanea con Inter-Lazio. Segui ZON.IT su Google News.

CALCIO - SERIE A 15:0018:00 Roma - Milan 20:45 Torino - ...Guida per Inter - Lazio, Marcenaro per il possibile scudetto del Napoli con la Salernitana. Queste le designazioni arbitrali per la 32ª giornata di Serie A. Sarà invece Orsato a dirigere Roma - Milan, sfida chiave per la corsa Champions, in programma sabato alle ...Non si torna indietro però sulla linea giovani: ad arbitrare il derby campano Napoli-Salernitana (che risulta ancora di sabato alle 15 e che potrebbe essere la gara - scudetto) c'è il baby - ...

Sarà il Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a decidere sulla richiesta di spostare Napoli-Salernitana da sabato ...Carlo Alvino, ai microfoni di Kiss Kiss, ha voluto fare chiarezza sulla intera vicenda relativa al possibile rinvio di Napoli-Salernitana.