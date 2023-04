Napoli-Salernitana | la decisione sul rinvio arriverà dopo le 17 | 30 LIVE

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 aprile 2023) La riunione in Prefettura per stabilire la data persenza un verdetto ufficiale. Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss, ci sarà un’altra riunione, sempre in Prefettura, alle 17.30, per raggiungere un accordo sul da farsi. Al momento, dunque, ancora non si conosce la data né l’orario ufficiale del match. Sempre secondo la radio ufficiale del, si sta mettendo a punto un piano strategico per fronteggiare gli eventuali festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Da Roma sono attesi duemila agenti per garantire il mantenimento dell’ordine pubblico. Alle 13 vertice per l’ordine pubblico e la sicurezza in vista della festa scudetto in Prefettura. Il Casms deve decidere sulo meno di. Continuano ad arrivare ...