Napoli-Salernitana | il prefetto chiede il rinvio No della lega ma si aspetta la decisione del Viminale

CALCIO - LIGUE 1 21:00 Strasburgo - Lione BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 19:30 Olympiacos - Fenerbahçe CALCIO - SERIE A 15:0018:00 Roma - Milan 20:45 Torino - ...Guida per Inter - Lazio, Marcenaro per il possibile scudetto delcon la. Queste le designazioni arbitrali per la 32ª giornata di Serie A - . Sarà invece Orsato a dirigere Roma - Milan, sfida chiave per la corsa Champions, in programma sabato alle ...Non si torna indietro però sulla linea giovani: ad arbitrare il derby campano(che risulta ancora di sabato alle 15 e che potrebbe essere la gara - scudetto) c'è il baby - ...

Sarà il Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a decidere sulla richiesta di spostare Napoli-Salernitana da sabato ...Carlo Alvino, ai microfoni di Kiss Kiss, ha voluto fare chiarezza sulla intera vicenda relativa al possibile rinvio di Napoli-Salernitana.