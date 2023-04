Napoli-Salernitana | Elmas | “Dovremo dare il massimo Raspadori mi deve 500 euro”

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Bisogneràile non sbagliare nulla contro la. Non vogliamo sbagliare nulla e dobbiamo essere pronti per disputare una partita perfetta perchè è giusto proseguire il percorso di un campionato straordinario”. Lo ha detto il centrocampista delEljifa Radio Kiss Kiss in vista del week end che può valere l’aritmetica dello Scudetto. Prima di tifare per l’Inter contro la Lazio, la squadra azzurra dovrà battere la: “Sarà un avversario difficile anche perchè sono consapevole che nessuno voglia vedere una squadra vincere lo scudetto contro di loro. Noi non dobbiamo pensare che è un match per essere campioni d’Italia, dobbiamo solo mettere tutto in campo per vincere. Quello che accadrà sarà una conseguenza”. E aggiunge: “Da bambino non mi ...

ROMA - L' AIA ha comunicato le designazioni arbitrali valide per la trentaduesima giornata di serie A . Marcenaro di Genova dirigerà la sfida tra ildi Spalletti e ladi Paulo Sousa, Inter - Lazio affidata a Guida, mentre Roma - Milan all'esperto Orsato. Sozza di Seregno per Bologna - Juve ...La matematica conquista del tricolore potrebbe arrivare domenica, dopo le partitee Inter - Lazio. A pochi giorni dalla prima data cerchiata in rosso, la Regione accelera e ...Dopo la conclusione della riunione in Prefettura per stabilire la data di, non c'è ancora il verdetto. Come riporta Radio Kiss Kiss, alle ore 17:30 ci sarà un'altra riunione e le discussioni continueranno, sempre in Prefettura. A 48 ore dal match,...

E' in corso il vertice per ordine sicurezza pubblica in Prefettura e a breve arriverà la decisione definitiva del CASMS per Napoli-Salernitana. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui stareb ..."Bisognera' dare il massimo e non sbagliare nulla contro la Salernitana". Parole di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, a poche ore dalla ...