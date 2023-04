Napoli-Salernitana | arriva la decisione | ufficiale lo spostamento

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 27 aprile 2023)l’ufficialità dellodella partita travalevole per il 32° turno di Serie A. La gara si sarebbe dovuta giocare inizialmente sabato 29 aprile alle ore 15:00, ma si è deciso per loa domenica 30 aprile alle ore 15:00. Esultanza@livephotosport Infatti, nel caso in cui la Lazio non dovesse battere l‘Inter e di vittoria contro la, ilfesteggerebbe il terzo scudetto della propria storia. Il Casms, Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha preso questaper evitare problemi di ordine pubblico qualora la squadra di Luciano Spalletti vincesse il tricolore. Victor Osimhen,...