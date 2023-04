Napoli-Salernitana | al Casm arriva la lettera del Prefetto che chiede il rinvio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Continuano adre aggiornamenti sull’ipotesi di spostamento della partitada sabato alle ore 15:00 a domenica, alla stessa ora di sabato. Si attende la decisione del Comitato d’analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Nel frattempo alcuni aggiornamentino dal giornalista Marco Giordano su Twitter: “Als èta la nota scritta delPalomba cheildella partita. La Lega ha detto no alla richiesta delma non può opporsi ad una deliberazione del Viminale. La nota del, in tal senso, potrebbe esser decisiva. Decisione attesa a breve“. +++Aggiornamento #+++ Al ...

... Valeri AVAR : Di Martino Spezia - Monza (venerdì 28 aprile, ore 20.45) Arbitro : Rapuano Assistenti : Lo Cicero - Vivenzi IV Ufficiale : Santoro VAR : Marini AVAR : Di Paolo(...Nelle ultime 10 trasferte di A, sono arrivate per i rossoneri solo tre vittorie: il poker al Maradona contro il, l'1 - 0 di Monza firmato Messias e il 2 - 1 all'Arechi contro la, ...L' Aia ha reso note le designazioni per la 32ª giornata di Serie A, nell'elenco(diretta da Marcenaro) è ancora regolarmente in programma sabato 29 aprile alle ore 15. Tutte ...

Napoli-Salernitana, il rinvio è un caos: tutte le ipotesi possibili Corriere dello Sport

Designati gli arbitri per la 32esima giornata del campionato di Serie A, in programma tra venerdì 28 e domenica 30 aprile. Un turno che potrebbe chiudere ...Inter-Lazio sarà invece diretta da Guida ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per la 32esima giornata del campionato di Serie A, in programma ...