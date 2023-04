Napoli | occupata la casa di Stefania Russolillo | in carcere per l’omicidio della mamma del TikToker Donato De Caprio

(Di giovedì 27 aprile 2023) È stataabusivamente l’appartamento di, la 47enne attualmente inpoiché ritenuta gravemente indiziata del72enne Rosa Gigante, sua vicina die madre del noto salumiere eDe, avvenuto il 18 aprile scorso nella periferia Ovest di. I carabinierestazione di Fuorigrotta e del nucleo radiomobile disono intervenuti questa notte in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, dove si trova il complesso di case su due piani in cui è avvenutodi Gigante. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, lasarebbe stata ...

Una donna, insieme al figlio di quasi due anni, ha occupato abusivamente a Pianura (nella periferia Ovest di) l'abitazione di Stefania Russolillo, la 47enne che in questo momento è detenuta in carcere poiché considerata la responsabile dell'omicidio della vicina di casa Rosa Gigante. Quest'ultima, ...... è stata trovata senza vita (con ferite al capo e segni di strangolamento) lo scorso 18 aprile , nel suo appartamento al civico 21 di via vicinale Sant'Aniello, nel quartiere Pianura di. I ...... la Geo Barents , e successivamente trasportate alla Asl1 Centro per i primi controlli. La ... scoglieraabusivamente per oltre 2000 MQ utilizzate per ormeggio: segnalate 18 persone ...

Napoli, occupata la casa di Stefania Russolillo, in carcere per l ... Open

Il Consolato Usa a Napoli avverte gli statunitensi in città: allerta in caso di festa scudetto per gli azzurri ...Una madre, insieme al figlio di due anni circa, nella notte ha occupato abusivamente la casa di Stefania Russolillo, la donna indagata per aver ucciso Rosa Gigante nella sua abitazione a Pianura, nell ...