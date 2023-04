Napoli | festa scudetto | pronto soccorso in allerta

(Di giovedì 27 aprile 2023) La Regione Campania ha preparato il piano sanitario in vista dei possibili festeggiamenti per la conquista delloda parte del. La matematica conquista del tricolore potrebbe arrivare ...

Festa scudetto a Napoli: stop auto e moto in centro, chiuse le gallerie di Fuorigrotta ilmattino.it

"Credo sia doveroso da parte mia fare un appello caloroso alla responsabilità. E' chiaro che la vittoria di un campionato è un evento straordinario, che inorgoglisce tutti quanti noi, che vogliamo e d ...