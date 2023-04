Napoli | 18mila capi contraffatti con il logo della squadra | la Gdf li sequestra

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ulteriore colpo al mondocriminalità organizzata legato al calcio e più direttamente ai gadgetcapolista di Serie A, il. La Guardia di finanza ha posto sotto sequestrodi abbigliamentocon ilazzurro. Tute di rappresentanza e completi da gioco, tutti completi di marchio Emporio Armani, marchioricamato, etichetta e QR code funzionante che reindirizzava al sito di Armani. Prodotti falsi, difficili da distinguere da quelli originali, sistemati in un deposito di San Giuseppe Vesuviano. Un circolo di prodotti delche da ormai qualche mese si è rimesso in moto in tutta la città, in attesa ...