Musetti-Hanfmann in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lorenzoaffronterà Yannickal secondo turno deldi, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Esordio agevole, almeno sulla carta, per il tennista azzurro, accreditato della quindicesima testa di serie e determinato a dar seguito alle buone prestazioni di Montecarlo e Barcellona. Sulla sua strada il tedesco, che dopo aver superato le qualificazioni ha sconfitto al primo turno Varillas. I due si sono incontrati in due occasioni, sempre nel 2020, vincendo una volta a testa. Favorito, stavolta, ovviamente. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di venerdì 28 aprile, con ...

L'avversario disarà invecee non Varillas. Bene francesi e spagnoli nella giornata inaugurale del torneo maschile Prima giornata in quel di Madrid per il tabellone maschile del Mutua Open 2023 e ...Nel 2022 Lorenzo, quest'anno al via da quindicesima testa di serie, è stato protagonista di ... Dopo aver usufruito del bye, il numero 2 d'Italia esordirà al secondo turno controo ...Il 1° turno degli italiani [9]bye (poi Varillas o) SONEGO vs [LL] Struff (Ger) [Q] CECCHINATO vs Fucsovics (Hun) [Q] ARNALDI vs [Q] Paire (Fra) [Q] VAVASSORI vs Murray (Gbr) Come ...

Il qualificato tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno del torneo ATP Madrid 2023 ha battuto il peruviano Juan Pablo Varillas con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco e ...Un 2022 spettacolare, un 2023 partito malissimo ma in fase di ripresa. Da questo andamento altalenante prende le mosse la nostra analisi sulle reali prospettive del tennista toscano ...