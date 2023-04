Musetti-Hanfmann | ATP Madrid 2023 | programma | orario d’inizio | tv | streaming e precedenti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lorenzoaffronterà Yannickal secondo turno del Masters 1000 di. L’appuntamento è per venerdì 28 aprile, secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Campo 6 (in precedenza, ovvero alle ore 11.00, andrà in scena il confronto tra lo spagnolo Jaume Munar e l’olandese Tallon Griekspoor). Il tennista italiano farà il suo esordio sulla terra rossa spagnola e partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà prestare la massima attenzione contro un avversario spesso rognoso e proveniente dalle qualificazioni. Il 21enne toscano incrocerà il 31enne tedesco. Sfida tra il numero 18 al mondo e il numero 108 del ranking ATP. I due atleti si sono già fronteggiati nel torneo ATP 250 di Cagliari nel 2020, quando fu l’azzurro a imporsi in due set ai quarti di finale (da annoverare anche un incrocio a livello di Challenger nel ...

Lorenzo, n. 15 del seeding, dopo il bye del primo turno, ha di fronte tedesco Yannick, che ha battuto il peruviano Varillas. Lorenzo Sonego , n. 47 del mondo, invece se la vedrà ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di venerdì 28 aprile, con orario ancora da definire . La copertura televisiva è affidata a Sky ...L'avversario disarà invecee non Varillas. Bene francesi e spagnoli nella giornata inaugurale del torneo maschile Prima giornata in quel di Madrid per il tabellone maschile del Mutua Open 2023 e ...

L’azzurro battuto 6-3 6-1 in poco più di un’ora dal tedesco, ripescato in tabellone come lucky loser Madrid, 27 aprile 2023 – Lorenzo Sonego subito eliminato dal Masters 1000 di Madrid, dotato di un m ...Il 27enne torinese sconfitto in due set (3-6, 1-6) dal tedesco nel primo turno del Masters 1000 spagnolo. In attesa di Musetti, ora tocca a Cecchinato e Vavassori ...