Mourinho studia la nuova Roma

(Di giovedì 27 aprile 2023) Josésta preparando la sfida contro il Milan senza mezza difesa ed è pronto are novità per arginare Leao Josésta preparando la sfida contro il Milan senza mezza difesa ed è pronto are novità per arginare Leao. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese dellapotrebbe optare per qualche sorpresa visto le tante defezioni. Senza Smalling e Llorente toccherà a Kumbulla prendersi una maglia da titolare. Per il terzo centrale è sfida a due tra Celik e Spinazzola, che ha giocato lì anche contro il Feyenoord. Altrimenti l’alternativa potrebbe essere l’abbassamento a centrale di uno tra Matic e Cristante.

La sfida con il Milan sarà il primo crocevia per il ritorno in Champions La strada dell’ottimismo, in fondo, è un mosaico che si compone giorno per giorno, sbirciando la quotidianità. Non nascondiamol ...Dybala è ottimista e Mourinho prepara una gabbia per il Milan. La Joya va verso la convocazione e il portoghese prova a blindare una difesa in emergenza: decisivo fermare Leao e Theo Hernandez. Oltre ...