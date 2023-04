Motomondiale | Marquez ' Speravo tornare a Jerez | ora punto Le Mans'

Iltorna in Europa: dopo il debutto stagionale a Portimao e le due trasferte in America, ... Marcsalta anche il Gp di casa per infortunio, occhi puntati dunque su Maverick Vinales e ...Sul capo dipende ancora il doppio long lap penalty ricevuto per l'incidente in Portogallo: inizialmente avrebbe dovuto scontarlo in Argentina, poi alla luce del suo forfait è stato spostato ...Per un Marcche è costretto a restare ancora fermo a guardare i colleghi dalla tv , c'è un Enea ... e cioè pronto a correre stando al verdetto dei medici del, che a Jerez hanno ...

MotoGP, Marc Marquez: "Fatto il massimo per essere a Jerez, ma lo stop è di 6-8 settimane" Sky Sport

'I dottori mi hanno detto che era troppo rischioso tornare in pista nel weekend' JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Speravo di poter ...Enea Bastianini va signer son retour lors du Grand Prix d’Espagne de MotoGP ce week-end. Le deuxième pilote Ducati s’était blessé lors de la toute première course sprint de la discipline, pendant le G ...