Motomondiale | Bastianini ha l' ok dei medici | correrà a Jerez

(Di giovedì 27 aprile 2023), 27 apr. - (Adnkronos) - Eneasarà in pista a. Il pilota della Ducati, che si era procurato una frattura alla scapola nella Sprint di Portimao, è guarito dall'infortunio e sarà al via del Gp di Spagna. La "Bestia" è stato dichiarato "idoneo a correre" dopo il consueto controllo medico della vigilia. "Non sono al 100%, l'obiettivo è la top ten", aveva detto nei giorni scorsi in un'intervista a Sky Sport.

Da segnalare poi il rientro del suo compagno di box: Enea. 'Chi va piano, va sano e va lontano' dice un detto, ma forse Fabio Quartararo quest'anno sta andando troppo piano per andare da ...Il controllo medico, come auspicato, è stato superato dal pilota della Ducati Enea, che quindi è stato dichiarato idoneo per gareggiare nel Gp di Spagna, a Jerez, quarta prova del Mondiale MotoGp. Il romagnolo, alla prima stagione nel team ufficiale di Borgo Panigale, fin ...Iltorna in Europa: dopo il debutto stagionale a Portimao e le due trasferte in America, ... Per quanto concerne gli altri azzurri, c'è il ritorno di Eneadopo l'infortunio ...

MotoGP Ducati, Bastianini ha il via libera: ufficiale la presenza a Jerez Tuttosport

Enea Bastianini correrà il GP di Spagna 2023, quarta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend del 28-30 aprile a Jerez de la Frontera. Il centauro della Ducati tornerà dunque in pista ...Il controllo medico, come auspicato, è stato superato dal pilota della Ducati Enea Bastianini, che quindi è stato dichiarato idoneo per gareggiare nel Gp di Spagna, a Jerez, quarta prova del Mondiale ...