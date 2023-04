MotoGP su TV8 | GP Spagna 2023 | orari gratis e in chiaro | programma differite

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Per il Motomondiale comincia il periodo delle “classiche”. Nei prossimi due mesi verranno affrontati solo appuntamenti ricchi di storia e circuiti iconografici. Dunque niente contesti esotici o eventi inediti, almeno fino all’inizio di luglio. Questa “fase canonica” primaverile prenderà il via domenica 30 aprile, quando si correrà il Gran Premio di. L’autodromo di Jerez de la Frontera si trova nell’estremità meridionale della penisola iberica, più o meno a metà strada fra Siviglia e Gibilterra. Il tracciato misura 4.423 metri e ha un lay-out piuttosto tortuoso. Priva di lunghi rettilinei, la pista esalta ciclistica e trazione. Il contesto sostanzialmente non ha segreti per nessuno, essendo uno dei più utilizzati per effettuare i test. Nel 2022 invinse Francesco Bagnaia (Ducati), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e Aleix Espargarò ...