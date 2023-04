MotoGP | Marco Bezzecchi | “Ad Austin ho limitato i danni | Jerez mi piace ma non so se sarò competitivo”

(Di giovedì 27 aprile 2023)appare carico e fiducioso durante la conferenza stampa che sancisce il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale2023. Sul tracciato dide la Frontera il pilota del team Ducati Mooney VR46 cercherà di difendere la sua leadership a livello di classifica generale, dopo avernel non semplice Gran Premio delle Americhe. Il vincitore della gara di Termas de Rio Hondo torna con la mente a quanto fatto ad: “In Texas ho vissuto un weekend non semplice, con qualche problema sin dal venerdì. Sono passato dalla Q1, poi sono stato in grado comunque di recuperare terreno, disputare una buona gara e conquistare qualche punto. Volevo fare meglio del 2022 e ci sono riuscito”. Dagli ...

È il momento di conoscere i segreti del Circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera! Scopriamo come si guida (e si frena!) in Andalusia grazie ai dati Brembo ...