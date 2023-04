MotoGP | Marc Marquez | “Cadendo avrei rischiato la carriera Ritorno in Francia obiettivo realistico”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Purtroppo non è riuscito a recuperare in tempo per il GP di casa in quel di Jerez: altra gara di stop per l’iberico nel Mondiale didopo la brutta caduta all’esordio stagionale. Le sue parole: “Ho fatto di tutto per essere qui a Jerez, ma tre equipe mediche mi hanno detto che non era possibile. Il rischio di una botta e di una nuova operazione era altissimo, poteva costarmi la”. E ancora, sui tempi di recupero: “Dall’inizio i dottori mi hanno detto che servivano da 6 a 8 settimane per recuperare. Io ho provato a tornare in 4 settimane, ma mi avevano avvisato… Tornare inè unpiù, ma non ci sono certezze: come sempre, deciderà la TAC che farò il martedì precedente la gara. Se non sarà possibile, tornerò al ...

MotoGP, Marc Marquez: "Fatto il massimo per correre a Jerez, ci proverò per Le Mans" Sky Sport

