MotoGP GP Jerez | Bastianini può correre | ok dei medici

(Di giovedì 27 aprile 2023) C’è il via libera deiper il ritorno in pista di Eneache prenderà parte quindi al weekend ade la Frontera dopo aver saltato i due Gp di Termas de Rio Hondo e Austin.è stato costretto a fermarsi dopo la sprint race di Portimao dove rimediò la frattura della scapola destra, ma adesso è pronto a risalire in sella alla sua GP23 al fianco del compagno di squadra Pecco Bagnaia. Già lunedì il 25enne riminese era tornato in pista a Misano con la Panigale V4S per verificare le sue condizioni e il riscontro era stato positivo, oggi il nullaosta deidopo un’ulteriore visita. Appuntamento dunque per domani alle 10.45 con la prima sessione di libere dellaper il Gran premio di Spagna. SportFace.