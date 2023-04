MotoGP | Enea Bastianini torna in gara | via libera dei medici per il GP di Spagna

(Di giovedì 27 aprile 2023)correrà il GP di2023, quarta tappa del Mondialeche andrà in scena nel weekend del 28-30 aprile a Jerez de la Frontera. Il centauro della Ducati tornerà dunque in pista dopo aver saltato il GP di Argentina e il GP delle Americhe a causa della frattura della scapola destra rimediata in occasione della Sprint Race di Portimao. Il pilota riminese ha avuto il viaper correre da parte deidopo una visita a Jerez, dopo che tre giorni fa erato in pista a Misano con la Panigale V4S per verificare le proprie condizioni fisiche. L’appuntamento è per venerdì 28 aprile con le due sessioni di prove libere. Il ribattezzato Bestia potrà così montare in sella alla moto ufficiale di Borgo Panigale e affiancare Francesco Bagnaia, ...

