(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo la trasferta al di là dell’Oceano con le gara in Argentina e Texas, il Mondiale ditorna nel Vecchio Continente e lo fa, come tradizione, con l’appuntamento del Gran Premio di. La quarta tappa stagionale si correrà suldide la Frontera e, per quanto riguarda la classe piùra, si annuncia una gara che potrebbe riassumersi in un festival deidi. Anche se lasa sempre dimostrarsi un campionato impronosticabile e dominato dall’equilibrio, l’edizione attuale vede lain maniera chiara ed evidente. Già due successi in tre uscite per confermare l’assunto con Daniel Holgado e Ivan Ortolà e i “freddi” numeri che ...

GP, gli orari su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Giovedì 27 aprile ... Racebook Venerdì 28 aprile Ore 8.55: prove libere 1Ore 9.45: prove libere 1 Moto2 Ore 10.40: ...... NOW, TV8) Domenica 30 aprile 10.45 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW) 12.00 - Gara -(SKY, NOW, TV8)... senza le sprint la situazione sarebbe complicata MotoGP2020, Jerez - prime fasi di gara ......00 MotoGP Sprint Race Domenica 30 aprile 10:45 - 10:55 MotoGP Warm Up 12:00Gara 13:15 Moto2 ... Situato all'interno di una suggestiva valle nel sud della, offre uno scenario mozzafiato e ...

Moto3, GP Spagna 2023: i padroni di casa sono pronti a dettare legge sul tracciato di Jerez OA Sport

Dopo la trasferta al di là dell’Oceano con le gara in Argentina e Texas, il Mondiale di Moto3 2023 torna nel Vecchio Continente e lo fa, come tradizione, con l’appuntamento del Gran Premio di Spagna.Per il Motomondiale comincia il periodo delle “classiche”. Nei prossimi due mesi verranno affrontati solo appuntamenti ricchi di storia e circuiti iconografici. Dunque niente contesti esotici o eventi ...