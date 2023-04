(Di giovedì 27 aprile 2023) Questo weekend comincia ade la Frontera la fase più importante ed indicativa del Motomondiale, ovvero quella del lungo tour de force in giro per l’Europa. Inc’è grande curiosità per capire se il duello ammirato ad Austin trapotrà caratterizzare tutta la stagione o se i valori in campo cambieranno sulle piste storiche del Vecchio Continente. In attesa del Gran Premio di, quarto appuntamento del campionato, l’azzurro è leaderclassifica generale con un margine di 7 punti nei confronti del fenomeno spagnolo del team Red Bull KTM Ajo. Il ‘Tiburón de Mazarrón‘ ha vinto sinora due gare su tre, imponendosi sempre sull’asciutto (a Portimao ed in Texas) ma incappando in un passo ...

...a lavorare con la squadra in un 2023 che non è sostanzialmente ancora iniziato per il campione del mondonel 2020. Di seguito le loro parole. Le parole di Francesco Bagnaia ' Il GP di...E domenica il gran finale: gara della Moto3 alle 12 ,alle 13:15 , col nostro Tony Arbolino ... GP, gli orari su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Giovedì 27 aprile ......segnale che stiamo lavorando bene e che siamo costanti nel rendimento" JEREZ DE LA FRONTERA ()...centrato il suo primo podio nella classe regina e che al Circuito Angel Nieto ha trionfato in:...

Moto2, GP Spagna 2023: a Jerez nuovo atto della sfida per il titolo tra Tony Arbolino e Pedro Acosta OA Sport

Questo weekend comincia a Jerez de la Frontera la fase più importante ed indicativa del Motomondiale 2023, ovvero quella del lungo tour de force in giro per l’Europa. In Moto2 c’è grande curiosità per ...Prende il via in maniera ufficiale il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione del Motomondiale 2023. Si entra in azione sul tracciato di Jerez de la Frontera per u ...