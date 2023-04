Moschea Firenze | lo sfratto è stato prorogato all' 8 giugno

...stamani alla comunità islamica di, presente l'imam Izzedin Elzir, l'atto di sfratto con richiesta di rilascio da parte della proprietà dell'immobile di piazza dei Ciompi che ospita la...L'ufficiale giudiziario è arrivato intorno alle 9.30 nelladiper la notifica dello sfratto. Ma tutto sembra far capire che si stia andando verso un nuovo rinvio. Per ora non si registra una presenza di forze dell'ordine che facciano pensare ...Oggi, 27 aprile 2023, è il giorno dello sfratto dellain piazza dei Ciompi a. La comunità islamica deve affrontare il secondo round (dopo il primo del 16 dicembre scorso, finito con un rinvio) di "trattative" che vedrà contrapporsi i ...

Moschea di Firenze, oggi niente sfratto. L'imam: “Siamo qui fino al primo novembre” LA NAZIONE

Notificato stamani alla comunità islamica di Firenze, presente l'imam Izzedin Elzir, l'atto di sfratto con richiesta di rilascio da parte della proprietà dell'immobile di piazza dei Ciompi che ospita ...Lo sfratto della comunità islamica dal centro di preghiera di Borgo Allegri è rinviato al 9 giugno. È questo l'esito di un lungo colloquio avvenuto in mattinata prima all'interno della struttura e suc ...