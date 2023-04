Monza | cura Palladino | da neopromossa all’Europa

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Non dobbiamo parlare di salvezza, l’obiettivo delè arrivare decimo“. Erano queste le dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani, amministratore delegato del club, a margine della firma sul contratto di Matteo Pessina lo scorso 6 luglio. L’ex dirigente del Milan, noto braccio destro di Silvio Berlusconi, è senza dubbio uno dei maggiori protagonisti della rinascita deloggi allenato da, salito dalla Serie C alla Serie A nel giro di quattro stagioni. Le parole di Galliani apparivano al tempo forse troppo ottimistiche, soprattutto per una società alla primissima apparizione nel massimo campionato italiano. Dopo un inizio zoppicante con Giovanni Stroppa, allenatore della storica promozione in A, i brianzoli si apprestano ora a concludere una stagione decisamente positiva, con un futuro sempre più roseo ...

Dopo aver frequentato da ragazzo una scuola d'arte a, con maestri prestigiosi (Marino Marini, ... UMBERTO BELLINTANI, NELLA GRANDE PIANURA " MONDADORI, MILANO 2023 Adi Maurizio Cucchi, p. ...Milano, Lecco e- Brianza " che sono le province con il reddito mediano più elevato " sono ... N ella maggioranza dei casi (il 65%) il carico diè ancora condiviso con altri familiari, ma il ...... infatti, lo spuntino semplice ma 'caloroso' che accompagnava il lungo viaggio tra Milano e. ... Sempre con una grande attenzione alla scelta della materia prima, alladel cibo e del prossimo. ...

Centro Maria Letizia Verga di Monza, bolle di sapone per i piccoli pazienti oncologici MBNews

Ieri c'è stato un tavolo al Mit con Regione Lombardia, Comune di Monza e ACI, con l'obiettivo di "dare al Gp di Monza una prospettiva temporale più ampia possibile". L'accordo, come fa sapere il minis ...L’attesa per visite e terapie in Day Hospital al Centro Maria Letizia Verga di Monza può trasformarsi in un’emozionante mattinata, animata da bolle di sapone e spettacoli di magia grazie al contributo ...