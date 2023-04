Monza | bimbo di 11 anni travolto e ucciso da un’auto

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non è servito, purtroppo, l'intervento dell'elisoccorso. Il piccolo non ce l'ha fatta Tragico incidente a. Un bambino di 11è morto dopo essere statodaalle 16.25 in via Buonarroti all’altezza del civico 189. Al volante dell’auto che ha trovato il bambino, una Mini Countryman, c’era una donna di 50, residente a Brugherio. Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato in elisoccorso il, di origine cinese, all’ospedale San Gerardo, dove poi è morto. Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia locale, che indaga sull’incidente, di cui è stato informato anche il pm di turno. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.