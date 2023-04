Monza | bimbo di 11 anni travolto e ucciso da un’auto Indaga la Polizia locale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un bambino di 11, di nazionalità cinese, è morto questo pomeriggio dopo essere statoda. Trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo, nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta. Al vaglio la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 16.30. Il bambino forse stava tornando a casa da scuola, da appurare se fosse solo o accompagnato da qualcuno. A guidare l’utilitaria, una Mini, che lo ha investito una donna di 55, residente a Brugherio (), sottoposta a tutti i test medici di rito. Rischia l’accusa di omicidio stradale.la. FOTO DI ARCHIVIO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A guidare la mini che lo ha investito era una donna di 55 anni, residente a Brugherio (), sottoposta a tutti i test medici di rito. Rischia l'accusa di omicidio stradale. Indaga la Polizia ...Un uomo di 53 anni, cittadino romeno residente a, è stato arrestato dalla polizia per aver ... le botte sotto gli occhi delPicchia la moglie , la figlia lo fa arrestare Dopo una serie di ...Questi, trasponendo i fatti nella seconda metà del secolo successivo, individuò nelnato in ... come sottolinea la giornalista Federica Fenaroli, del noto settimanale di"Il Cittadino", ...

Monza, bimbo di 11 anni investito e ucciso TGCOM

Un bambino di 11 anni, di nazionalità cinese, è morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto da un’auto a Monza. Trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo, nonostante i tentativi dei m ...Un bambino di 11 anni è morto oggi pomeriggio, giovedì 27 aprile 2023, in un incidente stradale avvenuto a Monza, in via Buonarroti, a poca distanza dal confine con Brugherio. Alla guida della macchin ...