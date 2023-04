Monti | “La ratifica del Mes è l’ultimo passo da compiere | si faccia”

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA – “C’è ancora una tessera del mosaico che si sta compiendo ed è il Mes: è stato oggetto dei giocolieri più spregiudicati, che ne hanno falsificato le origini storiche, ne hanno cantato le virtù malefiche, è sembrato quasi uno strumento finanziario vicino al mondo delle streghe da bruciare. Credo che siache ci resta da”. Così il senatore Mariointervenendo nella discussione generale sul Def in corso al Senato, e parlando del fondo salva Stati che l’Italia non ha ancorato.ha poi ricordato che “nel governo Conte, i 5 Stelle avevano fatto unin avanti verso la de-demonizzazione del Mes e la Lega li accolse con cartelli pittoreschi e molto critici”, aggiungendo che “forse adesso si può fare questo ...

Monti, ratifica del Mes è l'ultimo passo da compiere, si faccia Agenzia ANSA

