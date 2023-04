Montecassino ed altri 7 monasteri chiedono riconoscimento Unesco

L'abbazia diedsette monasteri benedettini in sei regioni italiane chiedono di essere iscritti nella lista dei siti classificati come 'Patrimonio mondiale dell'umanità da Unesco, l'agenzia dell'...Diversi monasteri benedettini in sei regioni italiane chiedono di essere iscritti nella lista dei siti classificati come 'Patrimonio mondiale dell'umanità' da Unesco, l'agenzia dell'Onu per l'...L'abbazia diedsette monasteri benedettini in sei regioni italiane chiedono di essere iscritti nella lista dei siti classificati come 'Patrimonio mondiale dell'umanità da Unesco , l'agenzia ...

L' abbazia di Montecassino e altri 7 monasteri chiedono il riconoscimento come siti Unesco RaiNews

Con Cassino stanno partecipando all'iter i monasteri di Subiaco e di Santa Maria di Farfa (Lazio), San Vincenzo al Volturno (Isernia), San Pietro al Monte a Civate (Lecco), San Michele della Chiusa ...L'abbazia di Montecassino ed altri sette monasteri benedettini in sei regioni italiane chiedono di essere iscritti nella lista dei siti classificati come 'Patrimonio mondiale dell'umanità da Unesco, l ...