Mondadori | miglior risultato da 15 anni Ecco i prossimi obiettivi dell' azienda

(Di giovedì 27 aprile 2023) "Puntiamo ad arrivare in tempi ragionalmente brevi al miliardo di giro d'affari", dichiara Marina Berlusconi

Mondadori, miglior risultato da 15 anni. Ecco i prossimi obiettivi dell ... ilGiornale.it

La figlia primogenita esprime cauto ottimismo sulle condizioni del Cavaliere: “Dimostra ogni giorno un coraggio e una tenacia davvero esemplari” ..."Puntiamo ad arrivare in tempi ragionalmente brevi al miliardo di giro d'affari", dichiara Marina Berlusconi Il miglior bilancio da 15 anni a questa parte: Marina Berlusconi esprime all' Ansa tutta la ...