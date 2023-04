(Di giovedì 27 aprile 2023) Via libera dall’assemblea degli azionisti diai conti 2022 chiusi con il miglior risultato netto di gruppo degli ultimi 15 anni a 52,1 milioni di euro, in crescita del 17,8% rispetto al 2021 (e sopra la guidance della società). I ricavi netti salgono a 903 milioni di euro (+11,8%) e l’ebitda adjusted è pari L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Mondadori, dividendi per i Berlusconi: ecco quanto incassano Calcio e Finanza

L'assemblea degli azionisti di Mondadori, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre ...L’assemblea degli azionisti di Mondadori ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro per ciascuna azione ordinaria. Il pagamento ...