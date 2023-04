Monaldi di Napoli | asportato un tumore di 4 kg in via laparoscopica

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– All’ospedalediè stata asportata una massa tumorale renale di oltre 4 chili utilizzando la chirurgia mininvasiva. La paziente, una donna di 60 anni, soffriva da tempo di dolore addominale e, solo quando si è accorta di avere una anomala formazione che sporgeva dal fianco, è stata sottoposta ad una Tac che ha evidenziato la presenza di un’importante massa al rene che andava rimossa nel minor tempo possibile. Si è rivolta ai chirurghi e al personale sanitario dell’Unità operativa complessa di Urologia dell’Ospedale, diretta da Francesco Uricchio, si legge in una nota del. Da esame istologico la neoplasia è risultata un sarcoma, un tipo diche, per sua natura, tende ad avere una ...

Una donna di 60 anni è stata operata all’ospedale Monaldi: aveva un tumore al rene di oltre 4 chili. Grazie all’intervento mini-invasivo, la donna ha fatto ritorno a casa dopo cinque giorni di degenza ...All'ospedale Monaldi di Napoli è stata asportata una massa tumorale renale di oltre 4 chili utilizzando la chirurgia mininvasiva laparoscopica. (ANSA) ...