Modric-Real Madrid | “luce verde” per il rinnovo | incontro con Florentino Perez

L'eccezione che conferma la regola di cui sopra, risponde al nome diMadrid. Con quella gente lì, che risponde ai nomi di, Kroos o Benzema, vai un po' tu a spiegare lo schemino da scuola ...Secondo 'As', Lukasarebbe vicinissimo a rinnovare il suo contratto colMadrid fino al 2024: il centrocampista croato avrebbe parlato personalmente con Florentino Perez per comunicargli il desiderio di ...Secondo "As", Lukaè vicinissimo a rinnovare il contratto in scadenza colMadrid fino al 2024: il centrocampista croato avrebbe parlato personalmente con Florentino Perez per comunicargli ...

"Real Madrid, Modric vicino al rinnovo fino al 2024" Tuttosport

Casemiro has starred for Manchester United this season and is said to be a transfer target for Bayern Munich boss Thomas Tuchel but an exit is said to be unlikely ...Liverpool want three new midfielders in a £165m raid, Leeds are looking to sign a Real Madrid striker, while Man City are pushing to sign a Napoli star.