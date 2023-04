(Di giovedì 27 aprile 2023) Si è parlato tanto in questi mesi del futuro di Luka, il centrocampistaperòsoltanto una cosa Si è parlato tanto in questi mesi del futuro di Luka, il centrocampistaperòsoltanto una cosa. Secondo quanto riportato da As, il mediano avrebbe incontrato Florentino Perez per ribadirgli la sua volontà dial. Nientedunque visto che ogni offerta verrà rifiutata.

Commenta per primo Sirene dall'Saudita per Luka. Secondo quanto raccolto dal portale AS , al croato è arrivata una maxi offerta da 50 milioni in due anni. Il giocatore ha già comunicato l'offerta al Real Madrid , ma ...Tuttavia,avrebbe un'altra proposta sul tavolo, decisamente importante a livello economico. L'Saudita sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Secondo AS, sarebbe pronta un'...... con l'Saudita che spinge a firmare contratti incredibili sulla scia di quanto fatto in precedenza con l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Difficilmente peròcederà alle ...

Modric-Arabia No, grazie. Il croato vuole restare al Real Madrid Calcio News 24

