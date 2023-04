Modificare luminosità schermo su PC | anche automaticamente

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 27 aprile 2023) Chi usa il PC per lavorare o per giocare cambia ladellodel computer frequentemente: tutto dipende dall'attività che si svolge e in che ora, a seconda se c'è molta luce intorno o se si lavora in una stanza buia. In questo secondo caso non conviene mai tenere laelevata per non stancare o far lacrimare gli occhi. Diminuire ladellopuò esseremolto utile per risparmiare energia e aumentare la durata della batteria del computer portatile. Inoltre, oltre alla possibilità di cambiare manualmente ladello, è possibile fare in modo che lasia modificatain base a determinati fattori: se il portatile è o no attaccato alla ...