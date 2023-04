(Di giovedì 27 aprile 2023) commenta Una 19enne di origini indiane e residente in provincia dihato i familiari per mttamenti e costrizione al matrimonio. Dopo averlo fatto, ha dormito a casa della...

commenta Una 19enne di origini indiane e residente in provincia diha denunciato i familiari per maltrattamenti e costrizione al matrimonio. Dopo averlo fatto, ...preso i documenti perché...Padre, madre, zio e nonna la picchiano, la tengono segregata e le hanno preso i documenti perchéun matrimonio forzato, si è innamorata di un altro ragazzo ". Oggi Iannuccelli l'ha ...È successo in provincia di, dove una ragazza di 19 anni di origine indiana ha denunciato i ... madre, zio e nonna la picchiano, la tengono segregata e le hanno preso i documenti perché...

Modena, rifiuta le nozze combinate e denuncia la famiglia: la ospita la preside | "Un'altra Saman, dobbiamo salvarla" TGCOM

Una giovane di origini indiane, residente nel modenese, ha denunciato la famiglia che la vuole costringere ad un matrimonio forzato. In suo aiuto l’avvocatessa Barbara Iannuccelli e la Preside della s ...Una 19enne di origini indiane e residente in provincia di Modena ha denunciato i familiari per maltrattamenti e costrizione al matrimonio. Dopo averlo fatto, ha dormito a casa della preside della sua ...