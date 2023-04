Modena | 19enne rifiuta il matrimonio combinato e denuncia la famiglia

(Di giovedì 27 aprile 2023) per maltrattamenti. Ecco la sua storia Unadi origini indiane, residente in provincia di, lo scorso mercoledì hato i familiari per maltrattamenti e costrizione al. Secondo quanto riportato da Tgcom24, il personale della sezione specializzata della Questura di Bologna, guidata dal questore Isabella Fusiello, sta raggiungendo la giovane per collocarla in protezione. Attualmente si trova presso l’abitazione della preside della sua scuola. L’avvocato della giovane, Barbara Iannuccelli, ha dichiarato: “È un’altra Saman, ma stavolta deve andare diversamente. Salviamo questa ragazza. È un caso uguale in tutto e per tutto, una ragazza che sogna l’amore vero, lache la rinchiude in casa e la obbliga a unforzato; percosse quotidiane e la ...

Modena, 19enne fugge da matrimonio combinato

