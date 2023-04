Mixer di Giovanni Minoli | Moana Pozzi e Paolo Villaggio negli speciali di stasera 27 aprile su Rai 3

(Di giovedì 27 aprile 2023)- Vent'anni di televisione torna27in seconda serata su Rai 3: Ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma diQuesta sera, 27, Rai 3 trasmetterà in seconda serata una nuova puntata di- Vent'anni di televisione di. Il programma continuerà il viaggio nella storia del rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca, con nuovi ospiti e confronti tra volti noti. Da, scopriamo insieme cosa ci aspetta. Durante il Faccia a Faccia del 1988, Alberto Franceschini si sofferma sull'utilizzo politico del terrorismo, anche da parte dei mass media, e sul ...

Questa sera , 27 aprile, Rai 3 trasmetterà in seconda serata una nuova puntata di- Vent'anni di television e diMinoli. Il programma continuerà il viaggio nella storia del rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca, con nuovi ospiti e confronti tra volti noti. Da ...Non sogna di fare la giornalista ma è appassionata telespettatrice di '' diMinoli, 'La notte della Repubblica' di Zavoli e dei programmi di Michele Santoro. Quando legge, per caso, un ...Il 22 con il dj set di Markeno mentre il giorno dopoToscano, cantautore, scrittore e ... Uno showcase con i nuovianalogici Nea Music Inside testati dai dj's Cristian Rot Dervisci, ...

Mixer di Giovanni Minoli: Moana Pozzi e Paolo Villaggio negli ... Movieplayer

Il “Faccia a faccia” con Paolo Conte, un nuovo omaggio a Gianni Minà e i suoi grandi ospiti e un approfondimento su Padre Pio sono al centro di “Mixer. Vent’anni di televisione” - in onda giovedì 20 a ...“Mixer. Vent’anni di televisione”, questa sera alle 23.15 su Rai 3 e mercoledì 26 aprile in prima serata su Rai Storia, Giovanni Minoli continua la lettura dell’attualità attraverso il suo celebre rot ...