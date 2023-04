Minicar 50 finisce fuori strada a ridosso del centro città | 70enne alla guida trasportato in ospedale Foto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidentele si è verificato questa mattina in via dei Longobardi adeldi Benevento. Unresidente a Calvi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale accorsa sul posto, ha perso il controllo ddella sua autovettura, un modello ‘50cc’ per la cuinon occorre la patente, terminando la corsa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per recuperare l’auto, riuscendo a liberare ilche era rimasto incastrato. Nessuna conseguenza grave per l’uomo che rifiutato il trasporto in. La Polizia Municipale ha proseguito a disporre i rileivi del ...