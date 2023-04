Milano | tre militari condannati per “catcalling” | molestarono verbalmente una 19enne

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tre giovaniinsultano unaper strada, prendendola in giro con espressioni pesanti. Due anni dopo vengonoin uno dei primi processi mai celebrati in Italia per un caso di “”, termine inglese con cui si indicano le molestie verbali rivolte in un luogo pubblico. La sentenza del giudice monocratico milanese Luigi Fuda prevede un mese di carcere con pena sospesa e non menzione per i tre giovani, uno dei quali ha nel frattempo lasciato l’esercito. Dovranno inoltre pagare le spese processuali e un risarcimento di tremila euro. Il fatto risale 21 marzo 2021, quando la ragazza fu avvicinata da treaddetti all’operazione “Strade sicure”, in quel momento fuori servizio, che stavano bevendo una birra al bar. “Per tre volte mi sono venuti vicino con frasi pesanti. Poi ...