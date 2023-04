Milano | condannati per “catcalling” tre militari dell’esercito | insultarono per strada una 19enne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Condanna ad un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione per i tre giovani imputati in uno dei primi processi in Italia per, cioè le molestie verbali rivolte ad un soggetto pero in un luogo pubblico: a ritenerli colpevoli è stato il giudice monocratico milanese Luigi Fuda. Ai tempi dell’accaduto gli imputati eranoin servizio a(uno ha poi lasciato): secondo la ricostruzione, nel marzo 2021 i tre presero di mira una ragazza di 19 anni rivolgendole insulti ed espressioni pesanti. Dopo la lettura delle motivazioni, la difesa ha annunciato il ricorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

