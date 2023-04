Milan | rinnovo Leao | possibile una soluzione ‘ponte’

L' assemblea degli azionisti di Mondadori , gruppo editoriale quotato su Euronext STAR, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo ......... ma l'Arciere biancoceleste ha colpito anche ile ha deciso il derby di ritorno contro la ... Zaccagni e ilLa bella stagione di Zaccagni ha portato Lotito a parlare deldi ...- Leao: la guerra dello Sporting e gli ostacoli sulla strada del: Leao e la questione multa, orami una telenovela. La nuova puntata di queta telenovela l'ha scritta, nelle ...

Leao-Milan, il rinnovo è più vicino: la firma prima del derby - Sportmediaset Sport Mediaset

La partecipazione alla prossima Champions League diventa fondamentale per i rinnovi di contratto ma anche per i possibili nuovi acquisti.La doppia sfida tra Inter e Juventus in semifinale di Coppa Italia ha visto trionfare i nerazzurri con un risultato complessivo di 2-1. Nella serata di ieri, al termine del match, sarebbe successo di ...