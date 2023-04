Milan | per Pioli la Champions vale mezzo milione

(Di giovedì 27 aprile 2023) Stefanoin caso di conquista dellaLeague potrebbe prendere un bonus elevato per l’obiettivo Stefanoin caso di conquista dellaLeague potrebbe prendere un bonus elevato per l’obiettivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore dele il suo staff avevano fatto inserire un bonus da 300 mila euro per la vittoria della Coppa che arriverebbe a 500 mila con tutti gli altri premi del percorso fatto.

Commentaprimo Saint - Maximin sta meditando di lasciare il Newcastle al termine della stagione. E sull'esterno francese potrebbe tornare a farsi vivo ilche già aveva parlato con il suo entourage ...... abbiamo la semifinale di Europa League e dobbiamo rimboccarci le manichetornare a lavorare con cattiveria, dobbiamo anche difendere il terzo posto e tenere lontani Roma e. Bisognava fare ...Ad esempio centrando il trentesimo tutto esaurito dell'Olimpico sabato contro il, che avrà ... Ma è inutile nasconderlo, i tifosi contano soltanto i trofei , quelli che si alzano al cielo...

Prima la Champions, poi il mercato. Da Morata a Baldanzi: le idee del Milan per l'estate La Gazzetta dello Sport

A distanza di due mesi da Cremonese-Roma, arriva il deferimento per l'arbitro Serra: la Procura ha ritenuto il suo comportamento inopportuno, ingiurioso e offensivo ...Febbre da Roma allo Stadio Olimpico, biglietti della semifinale andati via in poche ore Nonostante la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, non accenna a diminuire l’entusiasmo dei tifosi gialloross ...