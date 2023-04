Milan | la probabile formazione per la Roma | Pioli ritrova Giroud

Buone notizie per Stefano Pioli, che nell'ultimo allenamento ha avuto a disposizione anche Giroud. Il francese, assente contro il Lecce per i problemi al tendine d'Achille della gamba sinistra, ha ...Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Smalling, Wijnaldum e Llorente, mentre per Dybala è ipotizzabile un utilizzo a partita in ...Nell'ultimo turno hanno perso per 2 - 0 a San Siro contro il. Ora sono sedicesimi, con tre ...modulo 4 - 3 - 3 con Falcone tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Umtiti e ...

Milan, le mosse anti-Roma di Pioli: la probabile formazione Today.it

Resterà fuori anche domenica Matteo Politano, attaccante del Napoli infortunatosi lo scorso 18 aprile in occasione della gara di ritorno dei Quarti di finale di Champions League contro ...I giallorossi cercano di ridare una gioia ai propri tifosi dopo il misero punto conquistato in otto gare Appuntamento da non fallire per non rischiare di subire il sorpasso da parte di Verona e Spezia ...