Milan | Krunic | “Ho dimostrato di meritare questa maglia | andremo a Roma per vincere”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Radeè stato intervistato daTV a pochi giorni dalla sfida di campionato contro la: “Lo scontro diretto sicuramente pesa molto. Affronteremo un avversario ostico che in casa ha sempre fatto bene.per”. Il bosniaco si è soffermato sul suo percorso in rossonero e sul miglioramento della squadra: Sono migliorato molto, come anche tutta la squadra. Abbiamo grandi margini di crescita, soprattutto i ragazzi più giovani di me. Sono contento del mio percorso, hodi. Ci sono stati alti e bassi. Sicuramente l’obiettivo di inizio stagione era diancora lo Scudetto perché noi pretendiamo sempre il massimo. L’obiettivo è arrivare ...

Tornerà dal primo minuto anche Bennacer , che dovrebbe occupare nuovamente la posizione di trequartista, con Tonali ea centrocampo, Diaz a destra e Leao a sinistra. In avanti Giroud, con ...... Abraham A disp.: Svilar, Boer,Matic, Tahirovic, Camara, Celik, Solbakken, Volpato, Belotti All.: Mourinho(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez;,...Commenta per primo Il centrocampista rossonero Radeè stato intervistato daTV in vista della partita di sabato sera contro la Roma: 'È stato un periodo molto speciale per tutti noi, pure per tutta la squadra: siamo orgogliosi per quello ...

Krunic a Milan TV: "Ho dimostrato che sono da Milan. Sabato andiamo a Roma per vincere" Milan News

La partita Roma - Milan di Sabato 29 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 32ma giornata del campionato di Serie A 2022-2023 ...Le parole dei due calciatori del Milan in vista della sfida di sabato contro i giallorossi Rade Krunic e Davide Calabria hanno parlato ai microfoni di milanews.it in vista della sfida di campionato co ...