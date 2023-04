Milan-Inter in chiaro | novità pazzesca in arrivo | la decisione di Agcom

(Di giovedì 27 aprile 2023)in, il derby dio di Champions procede verso una direzione ben precisa:in. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMedattendono con ansia il 10 maggio per il primo atto della semifinale di Champions League. Le dueesi si ritrovano nella competizione più attesa dopo 20 Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'AgCom si è espressa ufficialmente sulla possibilità di trasmettere in chiaro il derby di Champions League Di seguito il comunicato dell'AgCom su. COMUNICATO - "Sulla base dell'articolo 33 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e ...O l'o il, che in una settimana si sfideranno nel doppio derby di Milano che vale tantissimo. E si è discusso in questi giorni anche della possibilità di far vedere entrambi i match in ...La semifinale della Uefa Champions League tradovrà essere trasmessa in chiaro. Lo precisa l'Agcom in una nota. 'Sulla base dell'articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi - si spiega - , l'Autorità per le garanzie ...

Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 27-4-2023 Carlo Nesti: “Inter.Sia noi interisti sia i milanisti speravano di essere eliminati dalla Champions pur di risparmiarsi la sofferenza del derby. Ma perché il calcio è ...