Guerra tra capi ultrà die 'ndrangheta. Le intercettazioni La Procura di Milano sta indagando da tempo sulla guerra in atto tra capi ultras die la ' ndrangheta . Ieri - riporta il Fatto Quotidiano ...Si gioca il 32° turno con Roma -, mentre domenica si sfidanoe Lazio. Ilriparte e aggancia la Roma: Leao show e Lecce ko... Queste partite vanno giocate con un carattere molto forte, aggressivi, stasera per una piccola parte di partita ci è mancata'.

Milan-Inter, ecco come andrà a finire la volatona Champions Liberoquotidiano.it

Charles De Ketelaere è stato un flop di mercato. Il Milan per salvarlo cerca di inserirlo in un affare che coinvolge un azzurro.Inzaghi si riscatta del campionato con la Supercoppa e la finale di Coppa Italia, ma dovrà battere il Milan in Champions per essere sicuro di restare. Juventus tradita da Bremer e Bonucci ...