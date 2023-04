“Milan-Inter di Champions League dovrà essere in chiaro” | l’indicazione dell’AgCom ad Amazon

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non solo il match di ritorno, ma anche la partita di andata della semifinale ditra(in programma il 10 maggio) dev’trasmessa in. A chiarirlo è l’Autorità garante per le comunicazioni che in una nota precisa che cita l’articolo 33 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e si riferisce a una “lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale”. Come noto, i diritti tv sullasono detenuti daPrime Video. Tra questi eventi ci sono anche finale e semifinali della ...

Non solo il match di ritorno, ma anche la partita di andata della semifinale di Champions League tra Inter e Milan (in programma il 10 maggio) dev'essere trasmessa in chiaro. A chiarirlo è l' Autorità ...