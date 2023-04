Milan-Inter | derby in chiaro | ecco la nota ufficiale di AGCOM

L'Italia hain semifinale di Champions e tante altre in Europa League e Conference. Vuol dire che il dominio del Napoli nasce dalla sua forza'. La rivoluzione. 'Non so se la rivoluzione ...AGI - Sarà trasmessa in chiaro la semifinale di Champions League del prossimo 10 maggio tra. Lo precisa l'Agcom, in una nota, in cui spiega che 'sulla base dell'articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ...Buone, anzi ottime notizie per i tifosi di, oltre che per gli appassionati del grande calcio: la semifinale di andata della Champions League che vedrà in campo le milanesi sarà trasmessa in chiaro . Non servirà dunque alcun ...

Milan-Inter, ecco come andrà a finire la volatona Champions Liberoquotidiano.it

Il Milan punta a rinforzarsi e pesca in Inghilterra: in arrivo un doppio colpo dalla Premier League davvero importante ...Non solo il match di ritorno, ma anche la partita di andata della semifinale di Champions League tra Inter e Milan (in programma il 10 maggio) dev’essere trasmessa in chiaro. A chiarirlo è l’ Autorità ...