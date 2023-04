Milan | Calabria | «Manca ancora un po’ al derby | siamo concentrati sulle altre partite»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Davide, terzino del, ha parlato all’evento Fondazionee Off White. Ecco le sue dichiarazioni Davide, terzino del, ha parlato all’evento Fondazionee Off White. PAROLE –un po’ ala partire dalla Roma. Saluto tutti i bambini presenti, è un piacere essere qua. Ho vissuto due anni qua in zona ed è stato bello tornare qui. Mi raccomando, le cose che servono sono educazione e rispetto reciproco, sono importanti.