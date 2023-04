Migranti | Nadir ne salva 41 | assegnato il porto di Lampedusa

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il velierodella ong Resqship hato 41 persone che si trovavano su un'imbarcazione instabile in area sar maltese. Le autorità italiane hannoildi. Tra i...

Il velierodella ong Resqship ha salvato 41 persone che si trovavano su un'imbarcazione instabile in area sar maltese. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Lampedusa. Tra irecuperati ...E' invece Lampedusa il porto assegnato all'equipaggio del. Il team di Resqship ha soccorso ieri un barchino con 41 persone a bordo in zona Sar maltese. Tra i naufraghi anche una donna incinta, ...Secondo le prime informazioni sembra che isiano partiti da Sfax, in Tunisia. Tra loro ci sarebbero anche 5 minori. TI POTREBBE INTERESSARE

Migranti, veliero Nadir ne salva 41: assegnato porto di Lampedusa | Open Arms: gommone in difficoltà con minori a bordo TGCOM

E’ arrivata a Napoli la Geo Barents. A bordo della nave di Medici senza frontiere ci sono 75 persone, tra cui 40 minori e 13 donne, soccorsi lunedì su un barchino in legno in acque internazionali vici ...Il veliero Nadir della ong Resqship ha salvato 41 persone che si trovavano su un'imbarcazione instabile in area sar maltese. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Lampedusa. Tra i migranti ...