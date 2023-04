Migranti | l’eurofregatura | niente soldi alla Tunisia Cosa rischia l’Italia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 aprile 2023) Doveva aveva essere l’intervento decisivo dell’Unione Europea per fronteggiare l’emergenza, che sta assaltando dall’inizio del 2023. E invece si è rivelato l’ennesimo buco nell’acqua. Nella serata di ieri, infatti, Bruxelles ha deciso di bloccare i propri finanziamenti da destinareper il contenimento delle partenze, fino a quando non avrà le garanzie del Fondo Monetario Internazionale per concedere i prestiti. Queste garanzie riguardano proprio le riforme che sono in atto nello Stato africano, vista la deriva autoritaria del potere di Saied, il quale è riuscito a dare via liberaformazione di un sistema presidenziale incentrato sulla figura del leader. Ma soprattutto per l’instabilità economica del Paese. L’inflazione, infatti, galoppa con percentuali a due cifre, ...